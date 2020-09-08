تطوّرات طبية تعزز آمال علاج الحالات الخطرة من" كورونا"

المصدر: باريس-أ ف ب

باتت الوسائل أكثر تعدّدا وتطوّرا اليوم مما الحال في بداية الأزمة الوبائية لمعالجة الحالات الأكثر خطورة من كوفيد-19، في تقدّم من شأنه أن ينقذ الأرواح، بحسب ما أفاد خبراء فرنسيون وأميركيون وكالة فرانس برس.

ويؤكد البوفسور إريك موري رئيس الجمعية الفرنسية للإنعاش أن "تقدّما كبيرا أنجز في هذا الصدد".

ويضيف دانييل غريفن، رئيس قسم الأمراض المعدية في مجموعة "بروهيلث" التي تضمّ نحو ألف طبيب من 22 مستشفى في منطقة نيويورك، إن "فرص البقاء على قيد الحياة تحسّنت كثيرا في الولايات المتحدة في أوساط الفئات العمرية كافة".

منذ يونيو، أظهرت عدّة دراسات منافع الكورتيكوستيرويدات للأشخاص الذين يعانون إصابات خطرة.

وبحسب سلسلة من الأبحاث نشرت في الثاني من أيلول/سبتمر في مجلّة "جاما" الأميركية الطبية، تسمح هذه الأدوية بتخفيض خطر الوفاة بنسبة 21 % بعد 28 يوما في الحالات الخطرة، من خلال علاج الالتهاب الملازم للأشكال الخطرة من الفيروس.

ولم يظهر أيّ دواء آخر مفعولا ملحوظا إلى هذا الحدّ في خفض خطر الوفاة، ما دفع منظمة الصحة العالمية إلى التوصية بـ"الاستخدام المنهجي للكورتيكوستيرويد عند المصابين بشكل خطر أو حرج" من المرض.

ويؤكّد الطبيب في مستشفى ريمون بوانكاريه في غارش بضاحية باريس جيلالي أنان الذي شارك في إعداد إحدى هذه الدراسات "هو علاج من شأنه أن ينقذ الأرواح".

ومن العلاجات الأخرى التي من شأنها تغيير المعادلة، "إعطاء مضادات التخثّر في وقت أبكر وبوتيرة أسرع"، بحسب البروفسور مارك ليون من الجمعية الفرنسية للإنعاش. ويقضي الهدف بتجنّب تخثّر الدمّ، وهي من المضاعفات الخطرة لكوفيد-19.

وتخبر كيرستن هنري، الممرضة في مستشفى ميدستار في أولني (ولاية ميريلاند)، "في البداية، كنّا نسارع إلى غرز الأنابيب، لكننا اليوم نحاول قدر المستطاع تجنّب ذلك". ويغرز أنبوب في القصبة الهوائية لإيصالها بجهاز تنفّس اصطناعي. وفي بعض الحالات لا غنى عن هذه الجراحة العميقة، لكنّها معقّدة وقد تؤدي إلى مضاعفات، منها التهابات.

وأظهرت دراسة أجريت في ألمانيا ونشرت نتائجها في نهاية يوليو في مجلّة "ذي لانست" أن نسبة الوفيات تبلغ 53 % عند مرضى كوفيد-19 الذين يوضع لهم جهاز تنفّس اصطناعي، في معدّل وسطي للفئات العمرية كافة. أما عند من تخطّوا الثمانين من العمر، فهي ترتفع إلى 72 %.

فاعتمد بديل لهذه التقنية هو العلاج بكمّيات كبيرة من الأكسجين الذي ابتكر قبل 10 سنوات تقريبا والقاضي بتزويد المريض بكميّات كبيرة من الأكسجين عبر أنبوبين في الأنف.

وهذا العلاج "أكثر فعالية وأقلّ غزوا بكثير ومن ثمّ أسهل استخداما من غرز الأنابيب"، بحسب البروفسور جان-داميان ريكار من مسشتفى لوي-مورييه في كولومب.

صحيح أن الدراسات التي تثبت منافع هذه التقنيات جميعها هي حديثة العهد، غير أن هذه التحسينات اعتمدت منذ فترة من الزمن بناء على المراقبة والتطبيق في المجال الطبي. ويشير البروفسور غريفن إلى "تبدّل جذري في المواقف أجري بين مطلع مارس وبداية أبريل في ما يخصّ غرز الأنابيب ومضادات التخثّر والكورتيكوستيرويد والهيدروكسيكلوروكين. فالإجراءات المعتمدة في مطلع أبريل كانت عكس تلك المطبّقة في الشهر السابق. وهذا هو النهج السائد اليوم". وتوضح كيرستن هنري "عندما يظهر وباء جديد، لا ندري ما العمل في بادئ الأمر، لكن سرعان ما تفيض المعارف من كلّ حدب وصوب". وبالرغم من كل هذه التحسينات، يحذّر الخبراء من الإفراط في التفاؤل.

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