فيديو..عرس مصري في أعماق البحر الأحمر

المصدر: متابعات- الإمارات اليوم

قرر زوجان مصريان ابتكار طريقة جديدة للاحتفال بزفافهما، وهي الغطس تحت مياه البحر الأحمر بمدينة دهب المصرية السياحية بحسب وسائل إعلام مصرية.

وعرضت برنامج تلفزيونية عدة تقارير عن الحفل. وقال المغامر المصري صدام كيلاني، وصاحب الفكرة الجديدة، خلال مداخلة هاتفية بالبرنامج: "طلبنا بصناعة فستان وبدلة فرح من المواد الخاصة بملابس الغطس، وتم العمل على تلك الاحتفالية منذ 5 أشهر".

وأوضح أن الموضوع كان رائعا، وكان هناك تأمين كبير من قبل الجهات الأمنية للخروج بهذا الشكل الرائع، مشيرا إلى أنه كان يوجد زغاريد تحت الماء، وتواجد كبير للسياح على الشاطيء.

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