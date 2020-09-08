جهاز قابل للبلع لمعالجة أمراض المعدة

المصدر: مرصد دبي للمستقبل

ابتكر فريق دولي من الباحثين جهازاً قابلاً للابتلاع يلصق نفسه بجدار المعدة، ويعالج الأمراض بإيصال نبضات كهربائية.

وتعاني الأجهزة الحالية المستخدمة في علاج أمراض المعدة من جملة مشكلات؛ قال الباحثون في دراستهم المنشورة في مجلة ساينس أدفانسز، إن جهازهم الجديد تجاوزها.

واكتشف العلماء خلال العقود الماضية، أن الجهاز الهضمي يدخل في تنفيذ عمليات كيميائية تنظم حياتنا. وفي ظل توفر أدلة على أن مشكلات القناة الهضمية تعوق عملية الهضم من خلال التدخل في انقباض المعدة، فضلاً عن احتمال تسببها بأمراض متعددة؛ مثل الزهايمر وهيرشسبرونج وباركنسون، ما دفع العلماء إلى البحث عن حل علاجي ناجع؛ وفقاً لموقع ميديكال إكسبريس.

ويقوم النهج العلاجي الحالي على إجراء عملية جراحية لزرع أجهزة ترسل نبضات كهربائية إلى جدار المعدة، ما يحفزها على الانقباض. ولأن إجراء جراحة للمعدة أمر محفوف بالمخاطر، بذل الفريق جهوداً كبيرة للاستغناء عن الجراحة، وطور الفريق كبسولة قابلة للابتلاع تلتصق بجدار المعدة وتصدر إشارات كهربائية.

ويبلغ حجم الجهاز الجديد حجم الكبسولات الطبية تقريباً، وهو يتمتع بثلاث خصائص تجعله يلتصق بجدار المعدة؛ الأولى ترتيب الأوزان داخله بشكل يجعله على الجانب الأيمن للأعلى عندما يصل إلى المعدة، والثانية تتعلق بالشكل إذ صممه الفريق ليتوافق مع شكل جدار المعدة، والثالثة احتواؤه على خطافات صغيرة حادة تشبه الموجودة على الدودة الشريطية، تتيح له التعلق بجدار المعدة والثبات أثناء عملية الهضم.

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