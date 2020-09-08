4 نصائح لمقابلة عمل ناجحة عن بُعد

المصدر: أشرف جمال - أبوظبي

تسببت الإجراءات الاحترازية التي فرضتها الدولة ومختلف دول العالم لمواجهة تفشي جائحة «كورونا» المستجد (كوفيد-19) في إحداث تغييرات جذرية داخل سوق العمل، من حيث أنظمة الدوام لدى الشركات والمؤسسات، التي تحوّلت غالبيتها إلى نظام العمل عن بُعد «من المنازل»، فيما لجأت جهات أخرى «اضطرارياً» إلى العمل بأقل طاقة بشرية ممكنة عبر نظام التناوب بين الموظفين.

وتسبب انتشار «كورونا» في فقد الكثيرين وظائفهم، بينما أتاح في الوقت ذاته فرص عمل لآخرين، إلا أنه وبسبب الإجراءات الوقائية بات من الصعب إجراء مقابلات العمل بشكلها الاعتيادي (الحضور الشخصي المباشر)، ومن ثم تم التوسع في اللجوء إلى إجرائها عن بعد من خلال دوائر تلفزيونية وبرامج وتطبيقات إلكترونية عبر شبكة «الإنترنت». ووفقاً لتقرير نشرته الهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية، في العدد الأخير لمجلتها الشهرية، فقد خلص خبراء الموارد البشرية والتوظيف إلى أربع نصائح يجب الالتزام بها لضمان إجراء مقابلة عمل ناجحة «عن بُعد» جاءت على الشكل التالي:

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