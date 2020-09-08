«بنات الماريونيت» أول مسلسل كوميدي سوري إماراتي سعودي

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

انتهت في سورية المرحلة الأولى من تصوير أول عمل كوميدي سوري سعودي إماراتي (بنات الماريونيت)، من تأليف رامي المدني، وإخراج مخلص الصالح، وإشراف طارق مرعشلي.

ويتحدث العمل عن قصة اجتماعية، تتعرض خلالها مجموعة فتيات لجملة من الأحداث الصادمة، حيث يموت والدهن الثري، ويترك خلفه مجموعة من المشكلات، ليخضعهن لتجربة حياتية ثمينة.

وعبّرت نجمة العمل، أمل عرفة، عن سعادتها بالمشاركة، وقالت: «العمل رائع وجميل جداً، حيث يجمع نجوم الكوميديا في سورية، ويشكل فرصة لإعادة رونق الكوميديا السورية التي قدمت أعمالاً لاتزال عالقة في أذهان المتابعين».

من جهته، أشاد النجم أيمن رضا بفكرة العمل القائمة على سلسلة أحداث اجتماعية مطروحة بطابع كوميدي لطيف، معتبراً أن وجود نخبة من ألمع نجوم الكوميديا يشكل دفعة معنوية للعمل.

وقال: «(بنات الماريونيت) عمل كوميدي يذكرنا بكوميديا ممتعة، اعتدنا على رؤيتها في الدراما السورية، فالنص رائع، والأفكار جميلة، ومطروحة بطريقة قريبة من قلب المتابع، وأتمنى أن يلقى نجاحاً لدى المشاهد العربي».

من جهته، قال المدير التنفيذي للمشروع، حسام لبش «العمل مهم على صعيد الكوميديا والدراما، ويقدَّم بأسلوب بعيد عن الابتذال، وخفيف على المشاهد، اشتغلنا بعناية على النص، لنحافظ على التماسك بين الكوميديا السورية والسعودية والإماراتية».

ويضم العمل مجموعة من نجوم الدراما السورية، أبرزهم حسام تحسين بيك، وأمل عرفة، وأيمن رضا، وسلمى المصري، وصفاء سلطان، وأندريه سكاف، ومحمد خير الجراح، وروعة ياسين، ورواد عليو، ورنا شميس، ورضوان قنطار، وناهد الحلبي، وسحر فوزي، فيما ستكشف شركة الأشمل المنتجة للعمل لاحقاً عن نجوم الإمارات والسعودية المشاركين في المسلسل.

أيمن رضا: «وجود نخبة نجوم الكوميديا يشكل دفعة معنوية».

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