مسلسل «المنصة»: أجزاء جديدة بعد «الندبة»

المصدر: أبوظبي - الإمارات اليوم

بدأت قناة أبوظبي، أخيراً، في العرض الأول للدراما التشويقية «المنصة» التي جرى تصوير كل مشاهدها في العاصمة الإماراتية.

والمسلسل من تأليف الكاتب هوزان عكو، و إخراج الألماني رودريغو كيشنر، وإشراف عام وفني للمخرج والمنتج الإماراتي منصور اليبهوني الظاهري.

ويجسد المسلسل صراعات حرب المعلومات والإعلام المؤثرة في حياة الأفراد والمجتمعات بشكل مختلف.

ويتألف «المنصة» في جزئه الأول من 12 حلقة تحت عنوان «الندبة»، ومن المخطط أن يتم تقديم أجزاء جديدة منه بعد عرض الموسم الأول، وبدأت الجهة المنتجة للعمل في الاستعداد لاستكمال كتابة وتصوير الموسمين الثاني والثالث من العمل.

ويجمع المسلسل مجموعة كبيرة من نجوم الوطن العربي والخليج وهم سلوم حداد، مكسيم خليل، عبدالمحسن النمر، معتصم النهار، سامر إسماعيل، أحمد الجسمي، سمر سامي، خالد القيش، لين غرة، ياسر النيادي، خالد السيد، رهام القصار، سعود الكعبي، يارى قاسم، علاء الزعبي، يوسف الكعبي، جابر جوخدار، والمذيعة مهيرة عبدالعزيز.

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