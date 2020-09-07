إيطاليا تحتفل بـ 700 عام على وفاة شاعرها دانتي

المصدر: رافينا - د.ب.أ

افتتحت إيطاليا، أول من أمس، احتفالات ذكرى مرور 700 عام على وفاة شاعرها الوطني، دانتي أليجيري، التي تكتمل عام 2021. ووصل رئيس البلاد، سيرجيو ماتاريلا، إلى مدينة رافينا الواقعة بمنطقة إميليا رومانيا في إيطاليا، وهي مركز الاحتفالات، حيث تم تجديد قبر شاعر العصور الوسطى هناك وإعادة افتتاحه. وذكرت وسائل الإعلام أن رئيس المدينة تكلم عن دانتي بوصفه «عالم لاهوت، ومؤرخاً، وفيلسوفاً، وسياسياً» وعن دوره كرمز لاتزال له أهميته العظيمة حتى اليوم بالنسبة للإيطاليين. وعاش الفنان الكبير بين عامي 1265 و1321. وتصف ملحمته الشعرية «الكوميديا الإلهية» رحلة خيالية بين عوالم ثلاثة في الآخرة: الجحيم والمطهر والجنة.

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