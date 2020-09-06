«إل تشابو» يستأنف حكم سجنه مدى الحياة

المصدر: نيويورك - أ.ف.ب

استأنف تاجر المخدرات المكسيكي الشهير خواكين «إل تشابو» غوسمان، الحكم الصادر في حقّه العام الماضي في الولايات المتحدة، والقاضي بسجنه مدى الحياة.

ورُفع الطلب الواقع في 245 صفحة إلى محكمة الاستئناف في نيويورك، حيث قد يستغرق ما بين عامين وخمسة أعوام، وفق ما كشفت المحامية مارييل كولون ميرو، معربة عن أمل فريق الدفاع في محاكمة جديدة.

ورأت المحامية ضرورة إبطال المحاكمة الأولى، إذ إن أحد أعضاء لجنة المحلّفين كشف لاحقاً لوسائل الإعلام، أنه اطلع مع عدد من زملائه على معلومات عن القضية في وسائل الإعلام ومنصات التواصل الاجتماعي، وهو ما يحظر عليهم القيام به.

ونُقل «إل تشابو» منذ صدور الحكم في حقّه إلى سجن يخضع لحماية مشدّدة في كولورادو.

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