العثور على سمكة عمرها 5 قرون في حطام سفينة ملكية

المصدر: ا ف ب



عثر في بحر البلطيق على سمكة بطول مترين من نوع الحفشية الأطلسية، وهو جنس شبه منقرض حاليا، في خزانة طعام ضمن حطام سفينة ملكية دنماركية تعود إلى أكثر من 500 عام.

وقالت مجلة علوم الآثار السويدية أنه "خلال عمليات تنقيب أثرية سنة 2019، كشف برميل خشبي مغمور بالمياه من حطام السفينة وجود بقايا شبه مكتملة محفوظة جيدا لسمكة من نوع الحفشية".

وأمكن حصول هذا الاكتشاف الذي وصفه العلماء بأنه "فريد"، بفضل خصائص بحر البلطيق شبه المغلق والذي يضم مستويات ضعيفة من الأكسجين.

وأوضح برندان فولي المشرف على الأبحاث أن "أعماق البحر تشكل بيئة مثالية للحفاظ على المواد العضوية، كما أن مستويات الأكسجين الذائبة لا تزال تسهم في حفظ المواد العضوية".

وقد توجه هانس ملك الدنمارك في صيف 1495 إلى السويد على متن أجمل سفنه وهي السفينة الحربية الأكبر في المنطقة، لكنه لم يكن على متنها حين احترقت مع حمولتها الثمينة وجزء من طاقمها قبالة مدينة رونيبي السويدية الساحلية.

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