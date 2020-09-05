النصف_الحلو.. «لاجونا واتربارك» و«جرين بلانيت» بتذكرة واحدة فقط

أطلقت اثنتان من الوجهات الترفيهية وأكثرها شهرة في دبي، «لاجونا واتربارك» و«جرين بلانيت» عرضاً جديداً يتيح إمكانية شراء تذكرة مزدوجة، وذلك استمراراً للعروض الصيفية في هاتين الوجهتين.

حيث يمكن الاستمتاع بأجواء التشويق والإثارة التي تتميز بها الألعاب المائية في «لاجونا واتربارك»، والتعرف إلى النظام البيئي الاستوائي المذهل مقابل 150 درهماً.

وانطلق العرض الترويجي الحصري مع بداية سبتمبر، ليوفر الملاذ المثالي من حرارة الصيف للزوار والمقيمين على حد سواء، وسيكون متاحاً للحجز عبر الإنترنت فقط.

ويمكن الدخول إلى الوجهتين خلال مدة سبعة أيام من تاريخ الشراء، وذلك لتشجيع العائلات على الخروج وقضاء أوقات مميزة خلال هذا الشهر والاستمتاع بزيارة وجهتين تعدان من أروع المعالم السياحية مع إمكانية الدخول لمرة واحدة إلى كل وجهة.

ويمكن للزوّار الاستمتاع بالألعاب المائية والمنزلقات في «لاجونا واتربارك»، مع إمكانية تناول المأكولات والمشروبات وتجربة لعبة «فري فوول» أو «ماد ريسر»، كما تتيح «لاجونا واتربارك» فرصة للاسترخاء في لعبة «ليزي ريفير» أو الاسترخاء على المقاعد طوال اليوم تحت أشعة الشمس. وللصغار، يمكن قضاء أمتع الأوقات في المناطق المخصصة للأطفال مع إمكانية الدخول مجاناً للأطفال دون سن الثانية.

وتضمن التذكرة المزدوجة لعشاق الطبيعة إمكانية الدخول لمرة واحدة إلى «جرين بلانيت»، الغابة المطيرة الوحيدة في دبي، والتي تعد موطناً لأكثر من 3000 نوع من النباتات والحيوانات الغريبة. لا تفوت فرصة مشاهدة حيوان التمندوة آكل النمل الأول من نوعه في المنطقة، بالإضافة إلى نجمي «جرين بلانيت» ليام ولولا، الحيوانين من نوع الكسلان، واللذين غالباً ما يتجولان في أرض الغابة، كما يمكن زيارة مقهى «جرين بلانيت» الذي تم تجديده أخيراً.

ويعد هذا العرض الذي يتيح تذاكر الدخول بسعر إجمالي يصل إلى 150 درهماً، مثالياً للعائلات التي تبحث عن سبل للتسلية والترفيه خلال شهر سبتمبر، حيث يوفر يومين كاملين من المرح والترفيه، بالإضافة إلى المعرفة عن كوكب الأرض.

انطلق العرض الترويجي الحصري مع بداية سبتمبر، ليوفر ملاذاً مثالياً من حرارة الصيف.

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