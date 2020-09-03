1000 يوروغرامة لفرنسي ضبط معه رمل من شواطئ إيطاليا

المصدر: روما-أ ف ب

فُرضت غرامة قدرها ألف يورو على فرنسي في سردينيا بعدما ضُبطت في حقائبه كمية من الرمل كان قد سحبها من البحر خلال زيارته الجزيرة الإيطالية، على ما أعلنت السلطات المحلية اليوم.

وضبط عناصر من حرس الغابات في مطار إلماس مكلفون حماية السواحل، كيلوغرامين من رمل الشاطئ داخل عبوة بلاستيك في حقيبة السائح الفرنسي الذي لم تُكشف هويته، بحسب بيان السلطات.

وأشار البيان إلى أن "هذه السلوكيات لا تلحق ضررا بيئيا فحسب بل تقوض جهود صيانة الساحل من أجل التنمية السياحية المستدامة في سردينيا"، وفق ما أوردت وسائل إعلام محلية.

وفي أغسطس 2019، أوقف زوجان فرنسيان في سردينيا وبحوزتهما 40 كيلوغراما من الرمل في سيارتهما حين كانا يهمّان بركوب سفينة متجهة إلى مدينة تولون الساحلية جنوب فرنسا.

وتحظر سردينيا منذ سنوات على السياح سحب الرمل من الشواطئ التي غالبا ما تكون على شكل حبات أرز، وتفرض غرامات مالية قاسية على المخالفين.

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