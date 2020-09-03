نانسي عجرم تتصدر قوائم الأكثر تأثيرا في الشرق الأوسط

المصدر: حياة الحرزي - دبي

تصدّرت المغنية اللبنانية نانسي عجرم قائمة أكثر الفنانات تأثيرا في الشرق الأوسط، وذلك بحسب ترتيب مجلة "فوربس" العالمية. واحتلت نانسي المرتبة الأولى بين الفنانات في الوطن العربي، حيث جاء اختيارها ضمن القائمة نظرًا للنجاح الكبير الذي حققته خلال مسيرتها الفنية وشعبيتها الواسعة في الوطن العربي ومختلف أنحاء العالم.

تصدّر عجرم للائحة "فوربس" وجاء وفقًا لمعايير عدّة، أبرزها عدد سنوات مسيرتها الفنية في المجال وعدد متابعيها عبر مواقع التواصل الإجتماعي "فايسبوك"، "تويتر"، و"إنستغرام" و"يوتيوب"، إضافة إلى نشاطاتها المؤثرة والموقع الذي تمثله بمكانتها على الساحة الفنية العربية.

ويأتي هذا الإنجاز العالمي الجديد تتويجا تضيفه الفنانة اللبنانية اليوم لقائمة نجاحاتها الفنية ومسيرتها الفنية الطويلة التي حققت فيها مبيعات قدّرت بأكثر من 70 مليون تسجيل في العالم العربي، مما أهلها لتصدر ثاني قوائم الأكث مبيعا في تاريخ الموسيقى اللبنانية والعربية بعد السيدة فيروز، هذا فضلاً عن استحواذها على اهتمام الشباب العربي وتمتّعها بقاعدة جماهيرية تخطت حدود بلدها لبنان والوطن العربي.

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