غرافيك.. رقاقة تتحكم في وظائف الدماغ والذاكرة والأحلام

المصدر: إنفوغرافيك: ماهر الجوهري

قدّم إيلون ماسك عرضاً، يوم الجمعة 28 أغسطس الماضي، لما قد يكون ثالث أبرز إبتكاراته التي يقدمها عن طريق شركته «نيورالينك»، الأقل شهرة بالمقارنة مع شركتَي «تسلا» و«سبيس إكس»، حتى الوقت الذي طرح فيه ماسك التفاصيل حول أهداف الشركة. حيث عرض غرسة دماغية، يمكن تركيبها بوساطة جهاز جراحة آلي في يوم واحد، تستطيع التحكم في وظائف الدماغ، وتسجيل البيانات والتحكم في الذكريات والأحلام وتخزينها، والعديد من الوظائف المميزة.



• قدم ماسك لجمهوره خلال العرض مجموعة من الخنازير التي اختبر عليها الإصدار 0.9 من رقاقات «نيورالينك» بنجاح، ليتم اختبارها على البشر لاحقاً.

للإطلاع على الموضوع بشكل كامل، يرجى الضغط على هذا الرابط.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news