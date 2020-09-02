في المكسيك.. وشم مجاني للراغبين في تخليد انتصارهم على «كورونا»

المصدر: مونتيري (المكسيك) - أ.ف.ب

في خطوة ترمي إلى إبقاء ذكرى دائمة من وباء «كوفيد-19»، قرر المكسيكي، أومي ديبوا، أن يعرض على الأشخاص المتعافين من فيروس كورونا المستجد في مدينة مونتيري، شمال المكسيك، أن يدق لهم على الجلد وشماً بعبارة «ناجٍ من كوفيد-19».

وأوضح هذا الاختصاصي المكسيكي في دق الأوشام: «بهذه الطريقة، في خلال بضع سنوات، سيقولون لأطفالهم وأحفادهم: أنظروا.. أذكر أني في 2020 أصبت بـ(كوفيد) الذي كان جائحة ومرضاً فتاكاً، وبقيت حياً، وها هو وشمي».

وقرر، نهاية الأسبوع الفائت، إطلاق هذه الحملة المجانية لدق الأوشام في مونتيري لتكون «بمثابة هدية لجميع الذين فقدوا شيئاً ما» خلال الوباء.

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