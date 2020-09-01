" تويتر" : تغريدة تشادويك بوسمان الأخيرة تحقق رقماً تاريخياً

المصدر: متابعة الإمارت اليوم

أعلنت منصة التغريدات القصيرة، "تويتر"، أن تغريدة الممثل الأميركي الراحل تشادويك بوسمان، حققت رقماً قياسياَ خلال الساعات القليلة الماضية عقب وفاته. وأشارت منصة تويتر، إلى أن التغريدة الأخيرة التي أُعلن خلالها وفاة، الفنان الأميركي، عن عمر يناهز 43 عاماً، حصدت على أعلى عدد من "الإعجابات" في تاريخ الموقع؛ حيث جمعت التغريدة أكثر من 7 مليون إعجاب تقريبًا خلال ساعات قليلة.

وكان "بوسمان" قد وافته المنية، يوم السبت الماضي، بعد صراع مع سرطان القولون من الدرجة الثالثة دام لـ 4 سنوات حسب بيانًا نُشر على حسابات "بوسمان" بمواقع الوتواصل الاجتماعي.

وتُوفيّ "بوسمان" وهو في منزله، بصحبة زوجته وأسرته، بعدما تم تشخيصه في 2016، بإصابته بسرطان القولون ولكن المرض تمكن منه، وظل يتقدم في جسده حتى وصل في النهاية إلى المرحلة الرابعة.

تزدهر مسيرة "بوسمان" السينمائية بعدد من الشخصيات التي قدمها، لكن تظل أكثرهم حضورًا في ذهن معجبينه، دور كتشالا ملك مملكة واكاندا الإفريقية الخيالية، ومحارب الجريمة المعروف باسم "بلاك بانثر Black Panther" أو "الفهد الأسود" في سلسلة أفلام الأبطال الخارقين لعالم مارفل.

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