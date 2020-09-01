الصور الأولى للقاء فيروز والرئيس الفرنسي

المصدر: متابعات- الامارات اليوم

نشر الحساب الرسمي لأيقونة الفن اللبناني والعربي فيروز على "تويتر"، صورا للقائها مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في منزلها، الذي جرى أمس.

وظهرت فيروز (85 عاما) في رداء أسود، وحرصت على الاستعانة بالقناع الطبي الواقي من الإصابة بفيروس كورونا المستجد.

وصف ماكرون فيروز بأنها "جميلة وقوية للغاية"، وقال: "تحدثت معها عن كل ما تمثله بالنسبة لي عن لبنان نحبه وينتظره الكثير منا. عن الحنين الذي ينتابنا".

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