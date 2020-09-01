ماكرون بعد لقاء فيروز: إنها جميلة وقوية للغاية.. وهذه أغنيتي المفضلة

المصدر: متابعة- الإمارات اليوم

وصف الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، المطربة اللبنانية فيروز ( 85 عاما) بأنها "جميلة وقوية للغاية" وذلك بعد لقاء بينهما جاء بعد وصوله إلى العاصمة اللبنانية بيروت أمس.

وقال الرئيس الفرنسي في بث تلفزيوني عقب اللقاء "قطعت التزاما لفيروز، مثلما أقطع التزاما لكم هنا الليلة بأن أبذل كل شيء حتى تطبق إصلاحات ويحصل لبنان على ما هو أفضل. أعدكم بأنني لن أترككم"، بحسب ما أوردت "رويترز".

ووصف ماكرون فيروز بعد اللقاء بأنها "جميلة وقوية للغاية"، وقال "تحدثت معها عن كل ما تمثله بالنسبة لي عن لبنان نحبه وينتظره الكثير منا.. عن الحنين الذي ينتابنا".

وعندما سئل عن أغنيته المفضلة لفيروز أجاب بأنها "لبيروت" التي كانت تذيعها القنوات المحلية، بينما كانت تعرض صورا للانفجار وتبعاته.

ونالت فيروز إعجاب رؤساء فرنسيين آخرين. فقد منحها الرئيس فرانسوا ميتران وسام قائد الفنون والآداب عام 1988 ومنحها الرئيس جاك شيراك وسام فارس جوقة الشرف عام 1998.

وكان أول ظهور لفيروز، التي ولدت باسم نُهاد حداد، على تلفزيون أوروبي عام 1975 في برنامج فرنسي. وفي عام 1979، تضمنت أغنيتها "إلى باريس!" كلمات تقول فيها "يا فرنسا شو بقلن لأهلك عن وطني الجريح"؟

ويزور ماكرون العاصمة اللبنانية للمرة الثانية خلال أقل من شهر، بعد الانفجار المدمر الذي شهده مرفأ بيروت في أغسطس الماضي، وأودى بحياة 190 شخصا.

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