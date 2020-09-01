خاروف اسكتلندي.. أغلى من "فيراري" ومنزل فخم

المصدر: متابعات- الامارات اليوم

أفادت صحيفة "نيويورك بوست" الأميركية أن خاروفا من سلالة "تيكسل" يبلغ من العمر 6 أشهر، بيع في إسكتلندا بمبلغ 489 ألف دولار، ليكون بذلك الخروف الأغلى في العالم. ويتجاوز سعر الخاروف المسمى "دابل دياموند" (الجوهرة المزدوجة) ثمن سيارة "فيراري" أو ساعة "رولكس" أو سعر منزل فخم.

وتمت تربية الكبش الصغير داخل مزرعة صوف في شيشاير بالمملكة المتحدة على يد المربي تشارلي بودن وعائلته.

وبخلاف حالته الوراثية الممتازة، فإن ما ساعد على بيع الخاروف بهذا السعر هو التوقيت الحالي الذي يصادف موسم التزاوج، إذ يخطط أصحابه الحاليون، وهم مجموعة من مربي الخراف، لاستخدامه في تلقيح النعاج .

وحطم سعر الخروف الرقم القياسي السابق الذي تم تسجيله في نفس المزاد في لاناركشاير باسكتلندا عام 2009، عندما تم بيع الخاروف Garngour Craftsman مقابل 293 ألف دولار أميركي.

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