السجن 6 أشهر لأسترالي خرق الحجر الصحي لرؤية صديقته

المصدر: سيدني - د.ب.أ

صدر حكم بالسجن ستة أشهر بحق أسترالي في بيرث، استخدم سلماً للتسلل من فندق للحجر الصحي من أجل رؤية صديقته، وفقاً لما جاء في تقرير أمس. وكان الرجل (‏‏31 عاماً)‏‏ قد سافر إلى بيرث من سيدني في نهاية يوليو، وتلقّى أمراً بالبقاء في الحجر الصحي بالفندق لمدة 14 يوماً. لكن على مدار ثلاثة أيام، صعد مراراً من شرفته إلى سطح الفندق، حسبما ذكرت هيئة الإذاعة الأسترالية. ورصدت كاميرات المراقبة في الفندق الرجل، وتم القبض عليه بعد أن عثر عليه مختبئاً في خزانة غرفة نوم في منزل بإحدى ضواحي بيرث. وأخبر الرجل الشرطة أنه عيد ميلاد صديقته، وأنه يجب أن يراها وإلا فسيكون في مأزق. وقال القاضي توم هول، خلال إصدار الحكم بحق الرجل، إن انتهاك الحجر الصحي أثناء الوباء هو جريمة خطيرة تعرض المجتمع للخطر.

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