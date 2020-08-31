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العرب يتذكّرون نجيب محفوظ في السنة الـ 14 لرحيله

المصدر:
  • دبي - الإمارات اليوم
التاريخ:

تذكّر العرب والمصريون، أمس، ذكرى رحيل الأديب العالمي نجيب محفوظ، في يوم 30 أغسطس من عام 2006، تاركاً خلفه الكثير من الأعمال الأدبية الرفيعة، التي تعدّ من أيقونات الأدب العربي. ومحفوظ هو الكاتب العربي الوحيد الذي حازعام 1988 أهم جائزة في العالم وهي «نوبل للآداب».

وغالباً ما دارت أحداث روايات صاحب نوبل في الحارة المصرية، ويعدّ محفوظ أكثر أديب عربي نقلت أعماله إلى السينما والتلفزيون.

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