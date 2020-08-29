«عيمان فيها ارتحنا».. أغنية جديدة لهزاع الرئيسي

طرح الفنان الإماراتي، هزاع الرئيسي، أغنية منفردة جديدة بعنوان: «عيمان فيها ارتحنا»، والتي حصدت مليون مشاهدة بعد أقل من أسبوع على بثها عبر موقع «يوتيوب»، حيث حققت الأغنية انتشاراً واسعاً، نظراً لوصولها إلى قلوب المستمعين والمشاهدين بأسلوب سلس ودافئ.

يذكر أن كلمات الأغنية من أشعار صاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي، عضو المجلس الأعلى حاكم عجمان، وقد عبرت كلماتها عن حالة قريبة من طبيعة الحياة في الإمارات، والعادات والتقاليد الإماراتية، وما تبذله الإمارات من جهود، للحد من انتشار الفيروس المستجد «كورونا»، عبر الالتزام التام بالإجراءات الاحترازية والوقائية والتباعد الجسدي، وكذلك التضحيات التي قدمها خط الدفاع الأول في التصدي للجائحة.

وقد لامس المقطع الأول من الأغنية أحلام وطموحات محبي هذا اللون من الأغاني التي تدعو إلى التفاؤل والسعادة، أما المقطع الثاني من الأغنية، فقد عبر عن قدرة الناس على الصمود في مواجهة أزمة جائحة «كورونا»، وما تتميز به الإمارات من عادات أصيلة، ما يجعل هذه الأغنية العصرية رسالة محبة لكل أبناء الإمارات.

وتقول كلماتها:

في بلادنا صيفنا..

عن لندن والرباط

عيمان فيها ارتحنا..

بالهمة والنشاط

وقت العصر روحنا..

لحليو بلا ارتباط

قهوة ورطب تجمعنا..

ومجلس ما به اختلاط

ماشي كورونا معنا..

خذنا عنها احتياط

دام الوطن يوسعنا..

ما يصيبنا لحباط

وعبر هزاع عن سعادته بكلمات الأغنية المتميزة، واللحن المختلف المصاحب لها الذي نفذه حمد إبراهيم.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news