أين تذهب.. «سيزارز بالاس بلوواترز دبي» يحتفي بالمرأة الإماراتية

يقدم فندق سيزارز بالاس بلوواترز دبي عروضاً حصرية تقديراً للدور الحيوي الذي تلعبه المرأة الإماراتية في بناء وتعزيز مكانة الإمارات، وذلك بالتزامن مع الاحتفال بيوم المرأة الإماراتية لهذا العام. ويمكن للسيدات الاستفادة من العروض الحصرية التي تقدمها Qua سبا داخل الفندق أو الاستمتاع بتناول شاي ما بعد الظهيرة في مطبخ هيلز كيتشن الخاص بالطاهي الشهير غوردون رامزي.

وتشمل عروض Qua سبا خصماً بنسبة 50% على تجربة علاج Iyashi Dome اليابانية الفاخرة، من الساعة الثامنة صباحاً وحتى التاسعة من مساء اليوم مع ضرورة حجز الجلسات مسبقاً.

ويعد Iyashi Dome العلاج الأول من نوعه في الإمارات، والذي يستخدم الأشعة تحت الحمراء لتنقية الجسم بعمق واستعادة توازنه والمساعدة على التنحيف بشكل فعال على المدى البعيد. ويقوم هذا النوع من العلاجات المستوحى من الممارسات اليابانية التقليدية Suna Ryoho حيث كانوا يدفنون أنفسهم في الرمال بالقرب من الينابيع الساخنة على الشواطئ للتخلص من السموم، بحرق ما يصل إلى 600 سعر حراري في الجلسة الواحدة، ما يجعله أمراً ضرورياً للباحثين عن التخلص من السموم الخطيرة في الجسم.

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