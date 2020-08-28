الأردن.. إغلاق صالون تجميل بداخله 40 عروس ومرافقاتهن

المصدر: متابعة -الامارات اليوم

أغلقت كوادر التفتيش، في بلدية إربد الأردنية 10 منشآت تجارية، لمخالفتها وعدم التزامها بالإجراءات اللازمة، من بينها صالون تجميل للسيدات.

وقال مدير الشؤون الصحية محمود الشياب، إن الفرق المختصة أغلقت صالون تجميل للسيدات، بعد أن كان يوجد داخله نحو 40 عروس، إضافة إلى مرافقاتهن، بحسب وسائل إعلام أردنية.

وسجلت السلطات الصحية 45 إصابة جديدة بفيروس كورونا في البلاد، ليرتفع بذلك إجمالي الإصابات إلى 1801 حالة.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news