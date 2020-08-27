سويسرا تحقق في وفاة 10 أشخاص توفوا بجبنة فاسدة

المصدر: ا ف ب

يحقق القضاء السويسري بشأن صانع أجبان أدت منتجاته الملوثة ببكتيريا اللستيريا إلى مقتل عشرة أشخاص منذ 2018 وإصابة 24 آخرين بتسمم غذائي، على ما أفادت السلطات الخميس.

ويأتي هذا التحقيق إثر شكوى قضائية تقدمت بها جهات رسمية الشهر الماضي في حق الشركة المصنعة للأجبان في كانتون شفيتس في وسط سويسرا والتي لم تعد تعمل حاليا.

وجاء في الشكوى أن "عشرة أشخاص توفوا من أصل 34 أصيبوا بالمرض" جراء تناولهم هذه الأجبان، وفق ما أفادت المدعية العامة في منطقة إينرشفيتس فرانسيسكا شتاينر.

والتي أشارت إلى إطلاق "مسار جنائي على صلة بتلوث المنتجات ببكتيريا اللستيريا"، إثر الدعوى.

وتحقق النيابة العامة المحلية بالتعاون مع الشرطة المحلية في الكانتون، لمعرفة هل صانع الأجبان "مسؤول" عن الوفيات وهل "انتهك القانون المتعلق بالمواد الغذائية"، بحسب شتاينر التي أشارت إلى أن قرينة البراءة تنطبق في هذه القضية.

وأشارت معلومات صحافية إلى أن الجبن الملوث بالبكتيريا هي من نوع "بري". ويمكن أن تعيش اللستيريا لأسابيع في درجات حرارة منخفضة كتلك الموجودة في البرادات.

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