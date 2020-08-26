حفلات الزواج تزيد من انتشار "كورونا" في تونس

المصدر: تونس -د ب أ

قالت مسؤولة بوزارة الصحة التونسية اليوم إن حفلات الزواج كانت السبب الرئيسي لانتشار العدوى بفيروس كورونا المستجد في عدة مناطق بالبلاد. وحذرت نصاف بن علية مديرة مركز الأمراض المستجدة وعضو اللجنة المكلفة بمتابعة الوضع الوبائي، من زيادة تفشي الفيروس ، مشيرة إلى أن حلقات العدوى في ولايات مثل قابس والكاف والقيروان، مرتبطة أساسا بحفلات الزواج التي تنشط بوتيرة أكبر في فصل الصيف. وأضافت بن علية، في مؤتمر صحافي، أن العدوى بالفيروس ظهرت أيضا في مصانع. وتشهد تونس زيادة يومية مقلقة لعدد الإصابات بالفيروس تجاوزت عتبة 150 إصابة جديدة في اليوم. واستبعدت الحكومة العودة الى الإغلاق على نطاق واسع مع زيادة الإصابات ولكنها أشارت لإمكانية اتخاذ تدابير مثل العزل وتطويق المناطق الموبوءة بالفيروس.

وأصدرت السلطات في وقت سابق قرارا بإلزامية ارتداء الكمامات الواقية في الفضاءات المفتوحة والفضاءات المغلقة المفتوحة للعموم، ومن بينها المؤسسات الصحية والتعليمية والفضاءات التجارية ووسائل النقل والمطارات والموانئ والمساجد.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news