سورية : دواء معتمد ل"كورونا" سيتم تسويقه من اليوم

المصدر: متابعة- الامارات اليوم

تطرح شركة الأدوية السورية "تاميكو" اليوم دواء لعلاج " كورونا" يحمل اسم "أزيثرومايسين" في الأسواق، وهو دواء معتمد في البرتوكول العلاجي لفيروس كورونا والوقاية منه.

ونقلت صحيفة "الوطن" السورية عن وزارة الصناعة السورية أن المستحضر الجديد يستخدم لمعالجة التهاب الشعب الهوائية والجيوب الأنفية والالتهاب الرئوي المكتسب من المجتمع والإنتانات غير المعقدة للبشرة والجلد.

كما يستخدم في علاج التهاب البلعوم واللوزتين ومرض القرحات التناسلية عند الرجال والتهاب الأذن الوسطى والجيوب الأنفية والتهاب الرئة المكتسب عند الأطفال. وأوضحت الوزارة أنه سيتم تسويق المنتج الجديد لتلبية طلب السوق المحلية عليه.

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