«ديناميت» الأكثر مشاهدة خلال 24 ساعة في تاريخ «يوتيوب»

المصدر: لوس أنجلوس - د.ب.أ

حقق فريق «بي تي سي» الكوري الجنوبي رقماً قياسياً جديداً بأغنيته المصورة «ديناميت»، التي تعد أولى أغنيات الفريق باللغة الإنجليزية. وتم بث الأغنية يوم الجمعة الماضي، وتمكنت من تسجيل أكثر من 100 مليون مشاهدة خلال 24 ساعة من عرضها. وأكد متحدث باسم موقع «يوتيوب» لمجلة «فوربس» الأميركية «أغنية ديناميت حققت رقماً قياسياً في ما يتعلق بالمشاهدات خلال 24 ساعة، حيث حققت 101.1 مليون مشاهدة خلال أول 24 ساعة من عرضها». وذكرت صحيفة «ديلي ميل» أن الأغنية هي أول أغنية - وحالياً الوحيدة - في تاريخ موقع «يوتيوب» التي تحصد أكثر من 100 مليون مشاهدة خلال أول 24 ساعة من عرضها.

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