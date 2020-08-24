وزير أردني في الحجر بعد استقباله وزيراً عراقياً مصاباً بـ"كورونا"

المصدر: متابعة الإمارات اليوم

قال وزير الدولة الأردني لشؤون الإعلام أمجد العضايلة إن وزير الاقتصاد الرقمي والريادة المهندس مثنى غرايبة وضع بالحجر المنزلي بعد أن استقبل نظيره العراقي الذي أثبتت نتائج الفحوص التي أجريت له بعد وصوله إلى الأردن إصابته بفيروس كورونا.

وكان وزير الاتصالات العراقي اركان شهاب الشيباني قد وصل للأردن يوم الجمعة في زيارة رسمية، وأجري له فحص كورونا ضمن إجراءات البروتوكول الصحي المعمول به للوفود الرسمية، وكانت النتيجة إيجابية، "ما تطلب تنفيذ الإجراءات الطبية المعمول بها حماية لصحة ضيف الأردن خلال تواجده في المملكة ضمن زيارة عمل رسمية"، حسب العضايلة.

وأكد العضايلة أن الوزير الشيباني محط ترحيب ورعاية واهتمام في الأردن، وله كامل الحرية في تلقي العلاج في المملكة أو العودة للعراق الشقيق.

وأوضح العضايلة أن وزير الاقتصاد الرقمي والريادة المهندس مثنى غرايبة استقبل نظيره الشيباني في المطار لدى وصوله للمملكة، ملتزماً بإجراءات التباعد والوقاية. ويلتزم الوزير الغرايبة حالياً بالحجر المنزلي وبالعمل من المنزل كإجراء احترازي.

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