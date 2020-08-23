دراما عربية وعالمية على قناة أبوظبي في أغسطس

المصدر: أبوظبي - الإمارات اليوم

تحضر الدراما العربية والخليجية بقوة على قناة أبوظبي التابعة لأبوظبي للإعلام لشهر أغسطس الجاري، وذلك مع بدء عرض مجموعة من الأعمال المتميزة بما ينسجم مع استراتيجية «أبوظبي للإعلام» بتلبية متطلبات الجمهور وعرض وإنتاج المحتوى المبتكر.

وتضم قائمة المسلسلات «حارس الجبل» و«الاختيار» في عرض ثانٍ وحصري والدراما الأرمنية المدبلجة «حلم من ورق» في عرض أول وحصري.

وتنطلق أولى الأعمال الدرامية عند الساعة السابعة مساءً يوم 26 الجاري على قناة أبوظبي مع الدراما الاجتماعية البدوية «حارس الجبل»، من بطولة منذر رياحنة وعبدالمحسن النمر وصبا مبارك وخالد القيش.

وتدور أحداث المسلسل في منطقة «الجبل» التي يقطنها عدد من القبائل مع شخصية «شامخ» فارس قبيلته وابن شيخها «صقر»، والذي فقد عائلته وقبيلته عند عودته من رحلة أرسله والده فيها ليبحث عن مراعٍ جديدة لتنتقل إليها القبائل المتبقية حول الجبل، وذلك بعد أن مرت على هذه القبائل سنة صعبة مصحوبة بالمرض والجوع والغزو، حيث تفرقت القبائل وأخذت تغزو بعضها بسبب الجوع وانتشار الأمراض وجفاف المياه والمراعي.

وتعرض قناة أبوظبي عند الساعة 11 مساءً اعتباراً من 25 الجاري الدراما الحربية التشويقية «الاختيار» من بطولة أمير كرارة ودينا فؤاد وأحمد العوضي وسارة عادل، ومن تأليف باهر دويدار وإخراج بيتر ميمي. وللدراما العالمية نصيب من العروض الجديدة المُدرجة ضمن الدورة البرامجية الجديدة، حيث تقدّم قناة أبوظبي لمتابعيها في عرض أول وحصري من الأحد إلى الخميس اعتباراً من 31 الجاري عند الساعة الخامسة مساءً أول دراما أرمنية مُدبلجة «حلم من ورق»، والتي تحكي قصة صبي يحمل اسم «حايك» يبلغ من العمر 10 سنوات يعيش في فقر مدقع في أكثر ضواحي المدينة فقراً مع والدته الوحيدة، التي تقوم بالغسيل لأشخاص آخرين لكسب العيش.

يُذكر أن قناة أبوظبي تواصل عرض مسلسلي «شبابيك» و«ختم النمر» حتى 24 أغسطس، ومسلسل «الشهد المر» حتى 31 أغسطس.

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