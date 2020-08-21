النيابة الكويتية تداهم مكاتب بوشهري ونهى نبيل

المصدر: متابعة الإمارات اليوم

واصلت النيابة العامة الكويتية تحقيقاتها في قضايا المشاهير المتهمين بالتورُّط في عمليات غسل الأموال. وكشفت مصادر أن النيابة انتقلت أول من أمس إلى مكاتب شركات يعقوب بوشهري ونهى نبيل، وجرت معاينة الأوراق وتفتيش المكاتب للحصول على المستندات والفواتير لتدقيقها. وقالت المصادر إن عدداً من رجال أمن الدولة رافقوا النيابة العامة في إجرائها، مشيراً في الوقت نفسه إلى أن الإجراء ذاته سيُتخذ مع جميع المكاتب والشركات التي تقدّمت «وحدة التحريات» ببلاغات ضد أصحابها. وحسب صحيفة "القبس" الكويتية فإن الإجراءات المتخذة تجري بدقة وبعناية وبهدف، حيث إن هناك عدداً من المشاهير حتى الآن لم تُفتح ملفاتهم أو تُجمّد أرصدتهم، وبالتالي فإن المسألة تحتاج ترتيباً وعناية ودراية في بعض الأمور.

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