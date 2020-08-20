الدوري الأردني مهدد بالتأجيل.. إصابة 5 لاعبين من الفيصلي بـ "كورونا"

المصدر: دبي-الإمارات اليوم

يدرس الاتحاد الأردني لكرة القدم تأجيل دوري كرة القدم لهذا الموسم بعد أن ظهرت مساء الخميس أعراض فيروس كورونا على خمسة لاعبين من النادي الفيصلي، بعد التدريب اليوم، وهو القطب الابرز في منافسات الدوري صاحب الشعبية الجارفة، والملقب بـ"الزعيم"، بحسب ما أفاد التلفزيون الأردني الرسمي.

وأضاف أن اللاعبين الذين ظهرت عليهم أعراض الفيروس هم: براء مرعي وسالم العجالين واحسان حداد ودومنيك ويوسف الرواشدة.

ويذكر أنه تم حجرهم، وسيتم فحص بقية اللاعبين والجهاز الفني والتعامل معهم وفق النتائج. وكان العزل قد طال أيضا مدينة الرمثا بكاملها ما طرح تساؤلات حول مشاركة فريق الرمثا بالبطولة، وهي التساؤلات التي زادت صعوبة بعد إصابات لاعبي الفيصلي ما يرجح توجه الإتحاد لتأجيل البطولة حسب مصدر في عمان لـ"الإمارات اليوم".

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