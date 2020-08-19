طارق العريان ينفي زواجه من شابة سورية: نعم هناك قصة حب

المصدر: متابعات- الامارات اليوم

رد المخرج السينمائي طارق العريان على شائعات زواجه من فتاة سورية أرمنية، بعد طلاقه من الفنانة السورية أصالة، موضحا لوسائل إعلام مصرية، أنه فوجئ بخبر زفافه، واصفا كل ما نشر فى هذا الشأن "حكايات وهمية".

وأضاف العريان، أن هناك بالفعل قصة حب فى حياته لم تسفر عن زواج حتى الآن، ولكنه يرفض الحديث فيها، كما يرفض التدخل في حياته بهذا الشكل، مناشدا الصحافيين ووسائل الإعلام الحديث عن أعماله الفنية فقط، وترك حياته الشخصية بعيدا، لأنها تخصه هو فقط.

وعلق قائلا بحسب " المصري اليوم": "اللى هيستخدم اسمي هقاضيه بتهمة التشهير، لأن هذا أمر غير مقبول، ماينفعش أتكلم في أعراض الناس بالشكل ده". وأكد العريان أن انفصاله عن النجمة أصالة ليس له علاقة على الإطلاق بما يدور الآن، وأن هناك معلومات وتفاصيل مفهومة بشكل خاطئ لا يجوز الحديث عنها.

وتابع: "الطعن فى الأزواج وفى العائلات والخوض في الأعراض أمر سيئ للغاية، فهناك علاقة حب وزواج وعشرة تصل إلى 14 عاما بيني وبين أصالة التى أكن لها كل الحب والاحترام والتقدير، ومهما حدث ستظل أما لأبنائي".

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