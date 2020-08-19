حديقة واشنطن تستعد لولادة باندا قريباً

المصدر: واشنطن - أ.ف.ب

تستعد حديقة واشنطن للحيوانات لولادة صغير باندا في الأيام المقبلة، بعدما أظهرت صورة بالأشعة فوق الصوتية حمل أنثى الباندا، ميي شيانغ، بجنين قابل للحياة.

وأفادت الحديقة الواقعة في العاصمة الأميركية، في تغريدة، بأن الأطباء البيطريين «شاهدوا تحركات واعدة خلال صورة خضعت لها الباندا العملاقة ميي شيانغ»، موضحة أن «الجنين كان يتحرك ويسبح في السائل السري، وظهر بوضح عموده الفقري وتدفق الدم».

وأضافت حديقة سميثسونيانز ناشيونال زو، التي نشرت الصورة «نأمل ولادة صغير بصحة جيدة في الأيام المقبلة».

وتبلغ ميي شيانغ 22 عاماً، ولقحت اصطناعياً في 22 مارس من الذكر تيان تيان الموجود في الحديقة، والذي يحتفل بعيد ميلاده الـ23 نهاية الشهر الجاري.

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