إنقاذ اثنين من «إنسان الغاب» في جزيرة جاوة

المصدر: جاكرتا - رويترز

قالت مجموعة معنية بحماية البيئة إنه تم إنقاذ اثنين من حيوانات إنسان الغاب المهددة بالانقراض بشدة من الأسر في جزيرة جاوة الإندونيسية، وإرسالهما إلى مركز إعادة تأهيل في جزيرة بورنيو، لتقييم ما إذا كان يمكن إطلاقهما مرة أخرى في البرية.

ووفقاً لبيان صادر عن المنظمة الدولية لإنقاذ الحيوانات، فقد كان «شمشون» و«بوبوي»، وكلاهما ذكر، ويقدر أنهما يبلغان من العمر نحو 20 عاماً، يعانيان سوء التغذية، عندما نقلا من مدينة للملاهي ومنزل عائلي خاص.

وذكرت المنظمة الدولية لإنقاذ الحيوانات أن الحيوانين اللذين كانا محتجزين في قفصين، أُرسلا إلى مركز إعادة تأهيل في كيتابانج في إقليم كاليمانتان الغربي على جزيرة بورنيو.

وسيخضعان في المركز لفحوص صحية، وسيعزلان لمدة شهرين قبل تقييمها، لتحديد ما إذا كان من الممكن إعادتهما إلى البرية.

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