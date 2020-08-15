توجيهي الأردن: 78 طالباً حصلوا على العلامة الكاملة (100%)

المصدر: متابعة الإمارات اليوم

قال وزير التربية والتعليم الأردني تيسير النعيمي، اليوم، أن 78 طالبا وطالبة قد حصلوا على العلامة الكاملة (100%) في امتحان التوجيهي (الثانوية العامة أو الباكالوريا) والذي أعلنت نتائجه في وقت مبكر من فجر اليوم.

وجاءت نسبة النجاح العامة في التوجيهي 56.5 بالمائة، فيما نسبة النجاح في الفرع العلمي 74.5 % والأدبي 46 % والصناعي 30.9%. وعمّت الافراح ومسيرات الإحتفال مدن وشوارع المملكة كما هي العادة السنوية عند إصدار النتائج. فيما ناشدت الحكومة المواطنين عدم إطلاق النار في احتفالاتهم وهو الأمر الذي غالبا ما أدى لإصابات خطيرة ووفيات.

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