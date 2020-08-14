السماح لنادي شالكه بخوض مباراتين بحضور الجمهور

المصدر: دوسلدورف ■د.ب.أ

أعلن نادي شالكه الألماني لكرة القدم، أمس، أنه حصل على إذن بحضور عدد محدود من المشجعين في ثاني وثالث مباراة ودية له ضمن الاستعدادات للموسم الجديد.

ووافقت السلطات المحلية على حضور 300 مشجع لمباراة شالكه أمام فريق الدرجة الثالثة فيرل غداً على ملعب استاد «بارك شتاديون» الذي خضع للإصلاحات، والذي كان ملعباً لشالكه قبل أن ينتقل الفريق إلى ملعبه الحالي «فيلتينس أرينا».

وذكر نادي شالكه أن بعض المشجعين سيتمكنون بذلك من حضور مباراة، للمرة الأولى منذ أن تسببت جائحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) في تعليق المنافسات في الموسم الماضي، قبل أن تستأنف من دون جماهير.

وأضاف أنه سيجري السماح بحضور العدد نفسه من المشجعين في المباراة الودية الثالثة للفريق، المقررة أمام فريق الدرجة الثالثة أوردينجن، الثلاثاء المقبل. وستُجرى متابعة تطبيق إجراءات السلامة والوقاية، وتتضمن التزام التباعد بين المشجعين في الاستاد، وارتداء الكمامات، مع حظر المشروبات الكحولية.

وسيدخل المشجعون إلى الاستاد بنظام التذاكر المخصصة لحامليها، وذلك من أجل تسهيل تتبع أي حالة إصابة بالعدوى.

وسيفتقد ديفيد فاجنر، المدير الفني لشالكه، جهود نبيل بن طالب، حيث جرى السماح للاعب الجزائري، البالغ من العمر 25 عاماً، بالبحث عن فريق جديد يلعب له، بعد أن دخل في مشاحنات مختلفة مع مسؤولي النادي.

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