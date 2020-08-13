عمرو دياب يحمل دينا الشربيني على شاطئ البحر.. و"طبيعة علاقتهما" ما زالت غامضة

المصدر: متابعة الإمارات اليوم

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي فيديو جديداً للمطرب المصري عمرو دياب يحمل خلاله الممثلة المصرية دينا الشربيني على شاطئ البحر.

ووفقا لموقع “عرب وود”، كان ذلك خلال تصوير فيديو كليب أغنيته الجديدة “أماكن السهر”، التي تظهر دينا خلالها كموديل لأول مرة مع الهضبة.

والكليب من إخراج أحمد النجار، وكلمات تامر حسين، وألحان عزيز الشافعي، وتوزيع طارق مدكور.

وكان اسما عمرو دياب، ودينا الشربيني، قد تصدرا الترند على محرك البحث “غوغل”، بسبب إجازتهما في الساحل الشمالي خلال عيد الأضحى.

وتداول مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي صورا لعمرو دياب مع دينا الشربيني وعدد من أصدقائهما على الشاطئ.

كما انتشر لـهما مقطع مصور وهما يتمايلان على أنغام أغنية “يا بلدنا يا حلوة”، التي طرحها عمرو دياب في عيد الأضحى، وتروج للعديد من مناطق الجذب السياحي في مصر.

​وكشف كليب “يا بلدنا يا حلوة”، الذي غناه عمرو دياب لصالح إحدى شركات المحمول الكبرى، عن ظهور دينا الشريبني مجددا بجوار المطرب الشهير، ما دفع المزيد من المستخدمين للتساؤل مجددا حول طبيعة علاقتهما.

ولم يؤكد أي من الطرفين عمرو دياب أو دينا الشربيني ارتباطهما رسميا، إلا أنهما لا يفترقان ويظهران مع بعضهما في كل حفلاته وأعماله وحتى إجازاته.

​ويعد كليب “يا بلدنا يا حلوة” هو العودة الأولى لعمرو دياب للتعاون مع المخرج طارق مدكور منذ كليب “راجعين” قبل 25 عاما، عام 1995.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news