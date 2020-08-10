رحيل رائدة المسرح الجزائري نورية قزدرلي عن 99 عاما و200 مسرحية

المصدر: الجزائر-رويترز

نعت الأوساط الرسمية والفنية في الجزائر اليوم الاثنين الممثلة نورية قزدرلي، إحدى رائدات المسرح الجزائري، التي توفيت عن عمر ناهز 99 عاما.

وقال الديوان الوطني للثقافة والإعلام في بيان "ببالغ الحزن والأسى وبقلوب مؤمنة بقضاء الله وقدره، تلقينا خبر وفاة المغفور لها بإذن الله،أيقونة المسرح الجزائري الفنانة نورية قزدرلي".

ولدت الفنانة الراحلة باسم خديجة بن عياد في مدينة تيارت بشمال الجزائر عام 1921 وتزوجت في سن مبكرة من الممثل مصطفى قزدرلي.

بدأت مشوارها الفني عام 1945 وانضمت لاحقا إلى المسرح الوطني. كان لها الفضل مع الممثلة كلثوم وغيرهما من الرائدات في تغيير نظرة المخرجين والمجتمع إلى عمل المرأة بالمسرح حيث كانت الأدوار النسائية تسند قديما للرجال.

شاركت في نحو 200 مسرحية منها (بنادق الأم كرار) و(الاستثناء والقاعدة) و(ممثل رغم أنفه) و(وردة حمراء) و(الغولة) و(بيت برناردا ألبا).



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