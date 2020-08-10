حسين الجسمي يخرج عن صمته: نسامح ونحسن الظن

المصدر: متابعة الإمارات اليوم

بعد أيام من الصمت؛ جاء رد الفنان الإماراتي حسين الجسمي، على ما تعرض له من حملة تنمر، حيث غرد عبر حسابه الشخصي على موقع "تويتر"، قائلا: " صمتنا احتراما تربينا عليه، نسامح ونحسن الظن كرما، ونتجاهل شموخا جميعكم نحب".

وفور نشرها؛ وجدت التغريدة تفاعلا كبيرا من جمهور ومتابعي الجسمي، الذين عبروا عن اعتزازهم به، وبما يقدمه من فن، وكذلك ما يتصف به من طيبة وإنسانية وأخلاق عالية، معتبرين أن رده أكبر مثل على ذلك.

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