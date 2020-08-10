3 أطفال يفوزون بجوائز «كن مبدعاً»

المصدر: الشارقة - الإمارات اليوم

أعلنت «أطفال الشارقة» التابعة لمؤسسة ربع قرن لصناعة القادة والمبتكرين، أسماء الأطفال الفائزين في المسابقة الفنية للرسم، التي انطلقت تحت شعار «كن مبدعاً.. وابق متواصلاً»، خلال الشهرين الماضيين عن بُعد، مستهدفة الأطفال في الفئة العمرية من ست سنوات إلى 12 سنة.

وأسفرت نتائج المسابقة عن فوز عبيد علي الباروت، من مركز الطفل بكلباء، ومحمد عبدالله النقبي، من مركز الطفل بخورفكان، وشمسة خليفة سيف، من مركز الطفل بالمليحة، لتميز رسوماتهم الإبداعية ضمن محاور المسابقة التي تناولت: «صيفنا ممتع»، و«كيف ترى الحياة بعد كورونا».

وسعت «أطفال الشارقة» عبر المسابقة إلى اكتشاف مواهب الأطفال، وتعزيز قدراتهم الإبداعية.

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