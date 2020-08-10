عمل فني لرئيسة وزراء نيوزيلندا يباع بـ 12 ألف دولار

المصدر: ولنغتون - د.ب.أ

بيع رسم أصلي، من تنفيذ رئيسة الوزراء النيوزيلندية جاسيندا أردرن، بـ18 ألف دولار نيوزيلندي (12 ألف دولار أميركي) في مزاد علني خيري.

وطُرح العمل الفني، الذي يحمل عنوان «الدورة السياسية»، للمزايدة على موقع «تريد مي» للمزادات، أمس. واجتذب الرسم، الذي ليس له أي نسخة أخرى، والذي يصور إعصاراً، أكثر من 200 محاولة مزايدة، وسجل أكثر من 33 ألف مشاهدة.

وستذهب عائدات البيع إلى «كورو كير»، وهي مؤسسة خيرية تدعم أطفال نيوزيلندا الذين يواجهون أمراضاً أو إعاقات تهدد حياتهم.

وقال المتحدث باسم المنظمة الخيرية، تريسي كوران، إن المنظمة اضطرت لإلغاء حفلها الرئيس السنوي لجمع التبرعات بسبب «كورونا».

وليست هذه المرة الأولى التي تباع فيها أعمال أردرن الفنية في مزاد علني على الموقع الإلكتروني، إذ بيع عمل فني لها من قبل يحمل عنوان «تو دو ليست» بـ2500 دولار نيوزيلندي (1670 دولاراً أميركياً) خصصت لمصلحة مؤسسة «بيرنت تو بيرنت» الخيرية في عام 2018.

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