محمد رمضان يبحث عن بطلة.. واسم جديد لمسلسل "موسى"

المصدر: متابعة الإمارات اليوم

رغم الانتقادات اللاذعة التي تلاحق الفنان محمد رمضان، ينشغل الأخير خلال هذه الفترة، بعقد جلسات عمل تحضيرية لعمله الدرامي الجديد "موسى"، المقرر أن يدخل به السباق الرمضاني المقبل، استعدادا لتحديد موعد مبدئي للتصوير بعد الاستقرار على الأماكن المختارة، ويتعاون رمضان هذه المرة مع الكاتب ناصر عبد الرحمن والمخرج محمد سلامة في رواية قصة شاب يتعرض لضغوط معينة يتحول بعدها إلى خط الصعيد. وكشفت مصادر فنية مطلعة نية صناع العمل الجديد الاستعجال في تصويره بشكل مبكر يتزامن مع شهر أكتوبر المقبل مباشرة بعد الانتهاء من اختيار الممثلين المرشحين. فيما يركز رمضان حاليا بالتعاون مع مخرج العمل محمد سلامة في البحث عن الوجه النسائي المرشح لبطولة المسلسل.

في المقابل، نقلت نفس المصادر رغبة رمضان في العمل مع فنانة جديدة لم يسبق له التعاون معها من قبل في أي عمل من أعماله الفنية، وذلك رغبة من الفنان في التجديد ومفاجأة جمهوره في مصر. وأشارت المصادر إلى أن صناع العمل يبحثون تغيير اسمه بعد تطابق الاسم مع الفيلم السينمائي الجديد "موسى" للفنان الشاب كريم محمود عبد العزيز والمقرر طرحه بدور العرض قريبا، ويسعى محمد رمضان لاختيار اسم جديد للعمل ولكنه لم يستقر حتى الآن على اسم نهائي للمسلسل.

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