فتاة ألمانية تلصق نفسها بعمود معدني.. لأجل «اللايكات»

المصدر: مانهايم - د.ب.أ

من أجل الحصول على إشارات الإعجاب على قنوات التواصل الاجتماعي، ألصقت فتاة نفسها في مدينة مانهايم في ولاية بادن فورتمبيرج الألمانية، بعمود معدني بمادة فائقة اللصق.

وقال متحدث باسم الشرطة الألمانية إن الفتاة صورت نفسها وهي في هذه الحالة فيما يبدو. واضطرت قوات الإنقاذ إلى تحرير الفتاة - وهي تلميذة بإحدى المدارس - ونقلتها إلى المستشفى بعد أن أصيبت بجروح طفيفة. وحذّرت الشرطة على موقع «فيس بوك» قائلة: «لذلك لا تقلد من فضلك كل شيء تراه على الإنترنت!».

ويعدّ التسابق على الإنترنت، لاسيما على صفحات التواصل الاجتماعي، خصوصاً ما يسمى «سوبر جلو تشالنج» (تحدي الصمغ فائق القوة) سبباً لمثل هذه الممارسات الخطرة. ويصور الشباب أنفسهم وهم يلصقون أجزاءً من أجسامهم في بعضها بعضاً، أو يلصقونها في أشياء أخرى.

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