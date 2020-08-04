أميتاب باتشان: شكراً لكم على كل هذا الحب

المصدر: بومباي - أ.ف.ب

أعلن النجم البوليوودي أميتاب باتشان أنه غادر المستشفى، حيث أدخل قبل ثلاثة أسابيع بعد إصابته بفيروس كورونا المستجد.

وكتب الممثل الهندي البالغ من العمر 77 عاماً على «إنستغرام»: «عدت إلى المنزل. سأبقى في الحجر الصحي وحدي في غرفتي. شكراً لكم على كل هذا الحب»، مضيفاً أن اختبار وباء «كوفيد-19» جاء سلبياً.

وشكر باتشان الملقب «بيغ بي» عائلته ومحبيه والموظفين الصحيين على «الرعاية الممتازة» التي تلقاها، والتي «جعلتني أرى حتى هذا اليوم». ومازال ابنه أبهيشيك باتشان في المستشفى حيث أدخل مع والده في الوقت نفسه.

وغادرت الإثنين زوجة أبهيشيك، أيشواريا راي باتشان، وهي نجمة سينمائية هندية وملكة جمال سابقة للعالم، المستشفى أيضاً مع ابنتها البالغة من العمر ثماني سنوات.

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