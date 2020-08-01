"بتوديني وتجيبني"... أغنية "الغسالة" تتصدر تريند يوتيوب

المصدر: متابعة الإمارات اليوم

تصدرت أغنية “بتوديني وتجيبني” الأغنية الرسمية لفيلم “الغسالة” بطولة هنا الزاهد وأحمد حاتم، الذى يعرض رسميًا في دور العرض المصرية في موسم عيد الأضحى المبارك، تريند موقع الفيديوهات “يوتيوب” بعد تحقيقها عددًا كبيرًا من المشاهدات فى يوم واحد بعد طرحها.

وتدور أحداث فيلم “الغسالة “حول عمر، الذي يحاول استخدامها كآلة زمن للتخلص من العقبات التي تمنعه من الارتباط بحب حياته. والفيلم من إنتاج سينرجى فيلمز ونيو سينشرى وأفلام مصر العالمية.

ويكشف إعلان فيلم الغسالة عن مجموعة من الشخصيات سافرت إلى التسعينات لحل مشكلة ما، وبقوا عالقين في هذا الزمن، وخلال ذلك تدور بينهم مطاردات وصراعات بالأسلحة في إطار كوميدي.

ويشارك في بطولته النجوم محمود حميدة وأحمد حاتم وهنا الزاهد، بالإضافة إلى محمد سلّام وبيومي فؤاد وأحمد فتحي وطاهر أبو ليلة، مع ضيوف الشرف محمد ثروت ومحمود الليثى وعلى الطيب، بالإضافة إلى ظهور خاص للنجمة شيرين رضا.

عادت دور العرض للعمل مرة أخرى في مصر بنسبة 25 % من طاقة استعيانها وذلك بعد إغلاق 3 أشهر، مع توقعات بزيادة نسبة التشغيل إلى 50 % بعد المذكرة التى تقدمت بها غرفة صناعة السينما إلى مجلس الوزراء لزيادة نسبة تشغيل دور العرض محاولة لإعادة الحياة مرة أخرى ولتشجيع المنتجين على طرح أفلام جديدة.

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