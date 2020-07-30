رحيل الصحافي المخضرم ريس شونفيلد

المصدر: واشنطن - رويترز

قالت وسائل إعلام أميركية إن الصحافي التلفزيوني المخضرم ريس شونفيلد، الذي شارك في تأسيس شبكة سي.إن.إن التلفزيونية مع قطب الإعلام تيد تيرنر، وكان رئيسها الأول، توفي أول من أمس.

وذكرت صحيفة نيويورك تايمز أن شونفيلد توفي بسبب مضاعفات مرض الزهايمز عن 88 عاماً.

وأطلق شونفيلد «سي.إن.إن» مع تيرنر عام 1980، وأصبح حينها رئيساً تنفيذياً لواحدة من أوائل شبكات المشتركين الإخبارية التلفزيونية التي تقدم للأميركيين تغطية على مدار الساعة. كما بدأ شونفيلد قناة «نيوز 12» الإخبارية المحلية التي كانت تعمل على مدار الساعة في لونج أيلاند بنيويورك.

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