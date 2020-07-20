زووم.. على العالم

مجرة أندروميدا أو «المرأة المسلسلة»

تقع ضمن المجموعة المجرية المحلية، وتعدّ هذه المجرة اللولبية الأقرب إلينا. مع أنها تبعد عنا نحو 2.5 مليون سنة ضوئية، إلا أن حجمها الظاهري في السماء كبير نسبياً، حيث يبلغ عرضها من الطرف إلى الطرف بعرض ستة أقمار بدر بجانب بعضها، وتعتبر أبعد جرم سماوي يمكن رؤيته بالعين المجردة.

أول ذكر مُسجَّل لهذه المجرة كان على يد العالم الفلكي المسلم، عبدالرحمن الصوفي، في عام 964م، وقد سمّاها «اللطخة السحابية» في كتابه «صور الكواكب الثابتة»، الذي خَطّه باللغة العربية.

التقط المصوّر أنس البني، هذه الصورة من صحراء الإمارات، بكاميرا crop sensor وبُعد بؤري يبلغ 550 مم على حامل متحرك، مدة التعريض الإجمالي تبلغ أربع ساعات ونصف الساعة.

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