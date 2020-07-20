نقل زعيم السكان الأصليين في البرازيل إلى المستشفى

المصدر: ريو دي جانيرو - د.ب.أ

ذكرت وسائل إعلام محلية برازيلية، أول من أمس، أنه تم نقل زعيم السكان الأصليين في البرازيل، راوني ميتوكتير، إلى المستشفى. وراوني زعيم قبيلة كايابو معروف دولياً بجهوده ضد إزالة الغابات في الأمازون، والدفاع عن حقوق السكان الأصليين. وأفادت مؤسسة «راوني» بأنه نقل ميتوكتير (90 عاماً) أولاً من قريته إلى مستشفى في بلدة كوليدر، ثم نقل إلى منطقة سينوب، لتلقي علاج أفضل. وأضافت أن الاختبارات أظهرت عدم إصابته بفيروس «كورونا»، لكنه كان يعاني نزفاً في الجهاز الهضمي.

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