خضع لجراحة مع 90 غرزة.. نجوم عالميون لطفل أنقذ شقيقته: شجاعتك لا توصف

المصدر: واشنطن - أ.ف.ب

أشاد أبطال خارقون أميركيون - من كابتن أميركا إلى آيرن مان وثور وسبايدرمان - في الأيام الأخيرة بشجاعة صبي في السادسة تعرّض لتشويه في الوجه، بعدما تدخل لحماية شقيقته من هجوم كلب.

وقال كريس إيفانز، الذي يؤدي دور كابتن أميركا في سلسلة أفلام «أفنجرز» التي يحبها الطفل الصغير: «أنت بطل. ما قمت به ينم عن شجاعة كبيرة. شقيقتك محظوظة بكونك شقيقها الأكبر. ولابد أن والديك فخوران جداً بك».

ووقف بريدجر ووكر (ست سنوات) في التاسع من يوليو الجاري في وجه كلب من فصيلة جرمان شيبرد كان يستعد لمهاجمة شقيقته البالغة أربع سنوات.

وعضه الكلب في وجنته، وخضع لعملية جراحية طارئة أجراها جراح تجميلي مع 90 غرزة. وأكد والداه إنه قال لهما بعد ذلك «لو كان لابد من أن يموت أحد فيجب أن يكون أنا».

وانتشرت قصته كالنار في الهشيم عبر وسائل التواصل الاجتماعي الأميركية، ولبى الكثير من المشاهير النداء الذي أطلقته إحدى قريبات الطفل عبر «إنستغرام» لتوجيه رسائل دعم له.

ووعد الممثل روبرت داوني جونيور الذي يؤدي دور آيرن مان، بريدجر «بشيء مميز» بمناسبة عيد ميلاده المقبل.

وأشاد كريس همسوورث الذي جسد دور ثور في أفلام عدة من عالم «مارفل» بشجاعة الصبي «التي لا توصف».

وقال «لقد أثرت إعجابنا جميعاً. أعرف انك من عشاق أفنجزر، ويسرني انا وكل زملائي أن نعدك من ضمن فريقنا».

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news