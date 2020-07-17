فنانة مصرية تفضح نجم الاهلي: اتزوجني عرفي وسرق فلوسي

المصدر: متابعة الإمارات اليوم

فجرت الفنانة المصرية شيما عادل قضية جديدة ربما تأخذ شوطا كبيرا في الوسط الفني والرياضي في مصر لفترات طويلة، حيث اتهمت محمد عبدالله، المدرب العام في نادي ”الإنتاج الحربي“ ولاعب ”الإسماعيلي“ و“الأهلي“ سابقا، بسرقتها والاعتداء عليها، وإنكار زواجه العرفي منها.

وقدمت شيما عادل بلاغا للنيابة العامة أفادت فيه بأن عبدالله ”سرق متعلقاتها الشخصية من أوراق ومبالغ مالية من المنزل الذي تقيم فيه، واعتدى عليها لفظيا وجسديا، وأنكر زواجه منها“، مطالبة بـ“اتخاذ اللازم معه قانونيا“.

وشيما عادل فنانة مصرية من مواليد القاهرة شاركت في العديد من الأعمال الفنية المتميزة مع نخبة من ألمع النجوم، منهم الفنان كريم عبدالعزيز في مسلسل ”وش تاني“، والفنان خالد الصاوي في مسلسل ”على كف عفريت“.

كما شاركت في مسلسلات ”الوصية“، و“أميرة في عابدين“، و“30 ليلة وليلة“.

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